Cagliari non ha fatto saltare il banco, ma qualche riflessione la impone. Un ko, il sesto, che lancia un segnale di attenzione verso la Champions League, verso la gara contro il Lione. Certo, sono partite distanti, nel tempo, nella mente, negli obiettivi, ma se è vero che vincere aiuta a vincere e a restare concentrati, ecco che l'ennesima sconfitta non può che creare dispiacere. Sarri sostiene che la partita di Cagliari lo preoccupa "zero, dal momento che ha prerogative mentali diverse rispetto al Lione", ma ha comunque voluto mandare un messaggio ai suoi: "Vi voglio più cattivi". Come scrive Tuttosport, la poca voglia nei contrasti dimostrata da una Juve che comunque tra una settimana si gioca il futuro in Europa, l’incapacità di far male contro difese blindate sul modello Fort Knox, la mancanza di grinta in entrambe le fasi, il torpore di un gruppo apparso sulle gambe, il bisogno di ritrovare la solidità e la brillantezza smarrite più volte negli ultimi tempi sono i campanelli d'allarme.