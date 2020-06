Maurizio Sarri si aspetta risposte da Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco negli ultimi mesi ha giocato sotto i suoi standard secondo l'allenatore bianconero, che però dovrebbe comunque schierarlo titolare nella gara di stasera contro il Milan. Lui in regia, Bentancur e Matuidi ai lati. Nei giorni scorsi Sarri ha analizzato il momento di Pjanic prima dello stop, spiegando che dopo essere andato in difficoltà non ha saputo reagire. Ora è arrivato il momento.