"Lotta scudetto, tre allenatori a confronto: il più atteso non convince". Sarri è solo, sì. Così titola il Corriere dello Sport, che in basso spiega: "La Juve non ha ancora assimilato le idee del suo tecnico: è sempre prima grazie ai gol di Ronaldo ma ha già perso tre partite. I giocatori sono spaesati, i tifosi restano perplessi, la società tace e fa i conti: un punto costa 5,44 milioni".



Su Tuttosport si para invece di Messi, sogno di Inter e Juve. "Ecco dove può andare in Italia", parla Braida: l'ex ds del Barcellona, dove ha lavorato per 4 anni, apre alla via italiana per l'argentino. "Un'operazione da 350 milioni: i nerazzurri tornerebbero a una dimensione mondiale, i bianconeri formerebbero una coppia pazzesca con CR7".



La Gazzetta dello Sport dedica quasi tutta la prima pagina ad Antonio Conte dopo il derby vinto domenica. Di spalla spazio anche alla Juve: "Centrocampo senza luce, si va troppo... Pjanic. Douglas Costa fuori 20 giorni".