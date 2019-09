La promessa di Maurizio Sarri a Cristiano Ronaldo è di quelle serie, e belle. E soprattutto, che fanno sognare. Pure un calciatore sulla soglia dei 35 anni che ha vinto tutto, che ha sempre fame di tutto. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il rapporto tra il tecnico toscano e il fuoriclasse portoghese è partito bene e sta proseguendo meglio. Con la scelta di farlo partire da sinistra (con libertà di manovra per poi accentrarsi, così da cercare la porta e far valere le sue qualità di goleador) e di affiancarlo a un bomber vero come Higuain, Ronaldo si è dimostrato già caldo sotto porta. Da qui le parole di Sarri, e allora la promessa: 'Farai 40 gol'. Staremo a vedere.