"Sono ore caldissime per il futuro di Maurizio Sarri e quello della Lazio. Il presidente Lotito sta insistendo per portare a compimento un affare che sarebbe da 8 in pagella se concluso positivamente.



Per caratteristiche, il nome di Sarri si addice alla grande a un club come quello biancoceleste, nel quale gli sarebbe chiesto principalmente di far crescere i giovani talenti messi a disposizione dal ds Tare. Un compito decisamente nelle sue corde, molto più di quello che gli è stato chiesto di fare alla Juventus".



La Pagella di Stefano Agresti per calciomercato.com