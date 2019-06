Emerson Palmieri, oppure Castillo. Sarri porta con sé una dote precisa, cioè un giocatore di cui potersi fidare. E quale miglior colpo di un calciatore già sotto i radar bianconeri? Ecco perché l'ex Roma, esterno mancino pure della Nazionale, convincerebbe praticamente tutti, in attesa di conoscere il futuro di Alex Sandro e Joao Cancelo. In alternativa, occhio al nome di Castillo: il giovane mancino del 2000, seguito anch'egli da tempo dalla Vecchia Signora, è sui radar da parecchio tempo. Ha giocato nell'Ajax e approdato ai Blues solo qualche anno fa. Sarri l'ha adocchiato prima di tanti. E lo porterebbe volentieri con sé in bianconero.