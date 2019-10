Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato dell'amicizia tra Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic, prossimi avversari in Juventus-Bologna di sabato sera all'Allianz Stadium, fin dai tempi di Empoli. Queste le sue parole a Tuttosport:



INSIEME - "Mihajlovic arrivava al campo e rimaneva, discreto, assieme a me a seguire l'allenamento da bordo campo. Poi lui e Maurizio si chiudevano in stanza e parlavano per almeno un'altra ora. Andavamo a cenare e continuavamo a parlare di calcio: per Sarri è una cosa normale, non parlerebbe di altro".



L'AMICIZIA - "Mihajlovic voleva capire come difendessero le squadre di Sarri, sarà andato via con tanti appunti. Fuori dal campo scherzavano tanto. Si sono trovati anche lì, a parte un dettaglio terribile. Abbiamo portato Sinisa a cena, abbiamo ordinato la bistecca fiorentina: arriva, e Miha ci mette sopra della senape. Sarri quasi gridava".