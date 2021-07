Maurizio, nella lunga intervista a Sportitalia, è tornato sullo scudetto "perso in albergo" ai tempi del Napoli dopo il famoso Inter-Juve. "Resto dell'idea. Ma tutti quelli che hanno fatto sport sanno quello a cui mi riferivo. Tutti possono costruirci sfottò o qualsiasi cosa. C'era uno spiraglio aperto e se l'è visto chiudere in due minuti. Chi ha vissuto in quell'albergo, sa a cosa mi riferisco. C'era stato un contraccolpo, ho visto i giocatori piangere. Come se fosse finito il sogno su quegli episodi che abbiamo visto".