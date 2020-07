3









Maurizio Sarri ha diviso i tifosi della Juventus quest'anno, tra chi lo sostiene e chi lo ritiene inadeguato. Ora a dividere è anche l'hashtag che sta spopolando su Twitter: #NONOstanteSarri, un chiaro gioco di parole sul fatto che la Juve avrà anche vinto il nono scudetto consecutivo, ma con un allenatore che non avrebbe fornito un vero valore aggiunto alla squadra.



PRO E CONTRO - C'è chi difende l'allenatore e critica l'hashtag: "Chi sta festeggiando con #NONOstanteSarri non si vergogna?". Ma moltissimi si dicono entusiasti di questo hashtag, arrivando a definirlo "una genialata". In generale, è pieno di utenti che, senza esplicitamente accennare all'allenatore toscano nei propri tweet ed esultanze, affiancano #NONOstanteSarri agli altri hashtag a tema (soprattutto #Stron9er). Qualcuno chiede "Se l'avete contestato fino adesso, perché lo dovete sostenere adesso?" E voi come vi schierate? A difesa di Sarri, o pronti ad aggiungervi a questo trend del giorno?



