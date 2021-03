1









Un anno sabbatico per poi ripartire. È stata questa la scelta di Maurizio Sarri dopo l’esonero dalla panchina della Juventus, prendersi un’intera stagione di riposo per prepararsi ad una nuova avventura. In questo anno, il toscano ha comunque percepito lo stipendio dal club bianconero per il suo contratto biennale. In più, la Juve dovrà pagargli 2,5 milioni di euro in più, ovvero la cifra della penale in caso di mancato prolungamento per la terza stagione. Una volta che sarà completamente slegato dai bianconeri, a quel punto potrà sposare un nuovo progetto (Fiorentina e Napoli alcuni dei club in lizza).