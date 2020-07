di CC

Lamentarsi non è mai una soluzione, però può servire a smuovere le acque e a cambiare anche l'attitudine di chi ti dà sempre per scontato. Maurizio Sarri ha alzato la voce ieri sera contro la Lega, forse anche perché infastidito dal risultato e dalla mancata reazione dei suoi: scudetto messo da parte, la Juve se n'è infischiata di tutto il resto che c'era da giocare, Ronaldo e onore compresi. Tant'è: cambia poco. Probabilmente nulla. Eppure, si è trovato modo di fare polemica. Giusta o sbagliata che fosse.



COME L'INTER - La minaccia è stata schierare la formazione Under 23. Che avrebbe senso, dato l'arrivo imminente (tra soli 8 giorni) della gara regina della stagione: il turnover non sarebbe solo utile, diverrebbe soprattutto necessario. Ma che invece è suonato come funzione estrema di un campionato logoro, pesante, complicatissimo da portare avanti. Insomma, delle paure di tutti tramutate in stanchezza e sfociate in un'accusa che non è da Juve. Bensì da Inter. IL PRECEDENTE - Sì, perché è già successo. E poteva accadere anche quest'anno: la polemica di Sarri ha ricordato lo sfogo di Conte prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli: per protesta contro il calendario, il leccese minacciò di schierare la Primavera. Non sarebbe stata la prima volta per i nerazzurri: 1961, nella gara decisiva per lo scudetto (vinto dalla Juve), l'Inter accusò i bianconeri di brogli e nell'ultima gara - ormai non più decisiva - proprio contro la Juventus arrivò a schierare la seconda squadra. Finì 9-1, una gigante, brutta figura. Cortesemente, la Juve è un'altra roba.