1









Dopo l'esperienza sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri è pronto a rimettersi in corsa. A confermarlo è stato l'amico Aurelio Virgili che spera di rivedere l'allenatore in una squadra prima di Natale. Con la Juve non ha litigato, dice l'amico, e rivela che in queste settimana Sarri sta parlando con il club per risolvere il contratto con l'obiettivo di non avere vincoli in caso di offerta di lavoro. L'allenatore è stato accostato a Fiorentina e Roma, dove Paulo Fonseca è sotto esame dopo il cambio di proprietà. Tra le ipotesi, in caso di esonero del portoghese, ci sarebbe anche quella dell'altro ex juventino Max Allegri.