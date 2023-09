“Purtroppo per gli altri,. Farà grandi cose perché ha qualità importanti e coraggio”. La frase arriva direttamente da Maurizio Sarri e dalle colonne dell'edizione odierna de Il Messaggero, alla vigilia di una partita che per l'allenatore non è mai come un'altra. Domani la sua Lazio affronta quella che è stata la "sua" Juventus. Almeno per un anno, anche solo per uno scudetto.Claudio Lotito, patron biancoceleste, attende con ansia la sfida: per il quotidiano romano, oggi potrebbe fare nuova visita alla squadra dopo aver suonato la carica con gli stipendi e aver ribadito la forza di questo gruppo: "Abbiamo allestito una squadra competitiva in grado di poter lottare alla pari con tutti in questo campionato", le parole riportate dal quotidiano.