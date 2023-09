Le parole pronunciate da Maurizio, allenatore della Lazio, riflettono una prospettiva positiva sull'impatto diin bianconero, l'attuale direttore sportivo della. Sarri sembra esprimere un "sostegno entusiastico" per l'arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus con la seguente dichiarazione: "Purtroppo per gli altri, Cristiano rimetterà a posto la Juve. Farà grandi cose perché ha qualità importanti e coraggio."Queste parole di Sarri sono state riportate oggi dalle pagine de Il Messaggero e arrivano in concomitanza con la visita della Lazio a Torino, dove domani si svolgerà una partita cruciale.