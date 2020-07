Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha speso parole d'elogio per il collega del Sassuolo, Roberto De Zerbi: "Ognuno fa il calcio che deve fare, che può fare in base alle caratteristiche dei giocatori. Altrimenti diventi l'allenatore di te stesso e non della squadra. Lui dà un'impronta alle sue squadre, ha idee e cerca di applicarle. Mi sembra il più interessante tra i giovani. Se mi assomiglia? Non lo so. Perché poi gli allenatori sono il frutto delle proprie esperienze, non è che penso che qualcuno di noi si ispiri totalmente a un altro allenatore. Avrà preso qualcosa, ma il 99% che fa l'ha tirato fuori da testa ed esperienza".