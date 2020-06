C'è una foto di mercoledì sera che sta facendo discutere i tifosi della Juventus sui social., dopo la vittoria del Napoli ai calci di rigore contro i bianconeri. Soffre, il tecnico della Juventus. Il suo primo trofeo da professionista in Italia è sfumato ancora una volta arrivati sul più bello. Questa volta ai calci di rigore. Alcuni, guardando questa foto, hanno creduto che Sarri fosse in lacrime dopo la sconfitta della Juventus, schiacciato dal peso della sconfitta ma anche della pressione che si era già sprigionata su di lui. Non tutti ci credono, però...di certo è in primo a non essere felice della sconfitta.