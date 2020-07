Il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti, ha commentato il lavoro svolto nel primo anno alla Juve da Maurizio Sarri (ancora work in progress), parlando di perplessità e dubbi anche dopo la partita contro la Lazio. Il motivo? Una difesa a cinque contro una squadra decimata dagli infortuni, un chiaro segnale che in casa bianconera c'è qualcosa che non va: "Una decisione in stile Allegri - spiega il direttore - che però se avesse preso una decisione del genere in una gara di questo tipo, sarebbe stato subissato dalle critiche. Molti invece incensano ancora Sarri, ma questo è un chiaro segnale che qualcosa in questa Juventus non va. Lo scudetto arriverà non grazie a Sarri, bensì a Ronaldo e Dybala".