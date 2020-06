di Mattia Pintus

Chi rivendica una propria storia, tendenzialmente lo fa per due ragioni. La prima, è che non abbia assolutamente una storia da rivendicare, così, decide di inventarsela e ripeterla all'infinito, affinché cominci a sembrare più vera. Oppure, s'insiste quando si percepisce di essere sottovalutati: ovvero, quando si pensa di aver fatto più del poco che ti vogliono attribuire. Questo, forse, è proprio il motivo che spinge Maurizio Sarri ad innervosirsi ogni volta che si prova a rivangare il suo passato, ricco di calcio di provincia, ma di pochi successi di respiro nazionale. Il tecnico della Juventus, ieri in conferenza, è stato chiaro: ​"Primo trofeo in Italia? Allora, mi girano leggermente i coglioni quando sento dire che in Italia non ho vinto niente. Si parla sempre di altissimi livelli, ho fatto 8 promozioni da una categoria all'altra, tutte sul campo senza saltare una categoria".



Parole stizzite, in parte anche giustamente. Volendo scappare dalla retorica del "solo chi si sporca le mani può avere una coscienza pulita", è anche vero che non considerare come esperienza importante, se non fondamentale, i successi ottenuti da Sarri nelle categorie minori vuole dire, oltre a sminuire il valore del lavoro, anche intendere poco di pallone e sport. Una vittoria si equivale all'altra, trasversalmente, se quello è il massimo obiettivo da raggiungere. Così, nel frattempo in cui pochi hanno vinto Scudetti e Champions League, tanti hanno portato alla promozione la propria squadra di quartiere, di paese, di regione. Insomma, l'accesso ai vertici è riservato a pochi e rende tutto più divertente, ma non vuol dire che arrivare primi in Eccellenza sia un ricordo da stracciare. Anche se, più di dieci anni dopo, hai sollevato un'Europa League.



Quindi, Sarri fa bene ad essere orgoglioso di un passato che non è stato semplice gavetta. La gavetta si fa sapendo dove si vuole arrivare, Sarri ha fatto qualcosa di più azzardato ancora: ha scommesso su se stesso, partendo dal livello che gli competeva, ma senza porsi limiti sul dove sarebbe potuto arrivare. Ecco, questa sì che è una storia di cui essere orgogliosi, per cui vale la pena arrabbiarsi se non viene ricordata soventemente. Eppure, anche la più gloriosa delle avventure può essere un alibi. Già, perché il rischio - a cui Sarri deve sperare di non andare incontro - è proprio quello di nascondersi dietro al proprio passato (vincente, sofferente, epico, ci sono tanti tipi di passato). Sarri non sembra aver intenzione di cercare scuse, oggi sarà il primo a volersi togliere di dosso un'etichetta che - comunque - pesa. E che peserà ancor di più in caso di sconfitta: d'altronde, la paura della caduta negli abissi, nel dimenticatoio, è tipica degli uomini self-made, com'è l'allenatore toscano. E' un rischio del mestiere.