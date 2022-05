Domani sera Juventus e Lazio si affronteranno in quella che sarà una sfida che non ha praticamente nulla da chiedere a Madama, se non quello di onorare al meglio la fine dell'avventura in bianconero di Giorgio Chiellini, almeno da calciatore. La squadra di Sarri invece, proverà a fare bottino pieno per continuare ad inseguire un posto in Europa, con l'allenatore toscano che detiene dei precedenti da incubo contro la Vecchia Signora. Maurizio Sarri infatti, ha allenato la Juventus nel 2019/20, (26 vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte in Serie A), ha perso sei dei suoi nove precedenti contro la Juventus in Serie A (2V, 1N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte (sei KO anche contro la Roma, ma in 12 sfide).