Ecco le parole dell'ex tecnico bianconero."Ho fatto un errore clamoroso. Voler venir via a tutti i costi. Avrei avuto carta bianca, mi ha fatto anche un po' di ostruzionismo per lasciare il Chelsea. Volevo tornare in Italia. Il Chelsea grande società, hanno preso tanti giovani adatti al mio modo di giocare. Ho vissuto il Chelsea in un anno particolare, Abramovich non poteva venire in Inghilterra. Il proprietario non c'era ed era una situazione difficile. Tutto in mano a Marina, con duemila problemi e l'aspetto calcistico era tutto in mano a noi dello staff. Ma non avevamo il potere economico totale a disposizione. Il mercato del Chelsea? E' scattato la sessione di mercato dopo. Werner, Havertz, Mount... tutti giovani, dinamici, tecnici, tutti giocatori che mi piacciono e che sarebbero stati adatti".