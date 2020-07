Maurizio, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità che Buffon giochi e batta il record di presenze di Paolo Maldini. "Vediamo a fine allenamento, facciamo la riunione con lo staff - le sue parole -. Ascoltiamo Filippi e gli specialisti e decidiamo. Buffon è un alternativa per modo di dire, è sempre preso in considerazione, ha fatto una quindicina di partite e sta benissimo e può giocarle. Valutazione che facciamo in tutte le partite, è ancora un portiere estremamente forte e in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età. E' un integro e gode di una fiducia totale da parte mia e di tutto lo staff, come portiere e come uomo".