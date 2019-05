Quello che vedesulla panchina bianconera è uno scenario possibile, il nome del tecnico del Chelsea è nella “lista ristretta” di candidati per il dopo Allegri e qualcosa si sta muovendo tra Torino e Londra in attesa della finale di Europa League. Ma il nome di Sarri non può che dividere i tifosi della Juventus, che ben ricordano gli anni trascorsi dall’allenatore toscano al Napoli e tutte le dichiarazioni arrivate dal “nemico” nel corso dell’infinito duello scudetto.Da rivale a sorprendente erede di Allegri: