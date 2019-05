Lasta puntando sempre di più su. L’ex tecnico del Napoli, attualmente alla guida del Chelsea, è in pole position per raccogliere l’eredità di Max Allegri sulla panchina bianconera: il blitz di Fabio Paratici a Londra è servito per compiere passi decisi verso quello che potrebbe davvero diventare il prossimo allenatore dei campioni d’Italia. Un profilo che sembra destinato a dividere i tifosi juventini. E voi, come la pensate? Dite la vostra.