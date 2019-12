La foto è di qualche anno fa (anche di più...), la risposta è fresca di giornata. Anzi. Di minuti. "Se ero come Cabrini? - risponde Maurizio Sarri a Sky Sport - Da giovane ero bello anch'io, meno famoso di lui però...". Ha fatto ieri discutere una foto pubblicata dal Grassina. Il club toscano ha postato una foto del tecnico bianconero risalente ad alcuni anni fa. "U​n amarcord tutto rossoverde - scrive il club neroverde su Instagram -Riconoscete questo giocatore? Indizio: nel Grassina non ha solo giocato, ma anche allenato e come allenatore ha avuto giusto un pizzico di successo...".