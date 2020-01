Maurizio Sarri parla in conferenza stampa del grande momento di Cristiano Ronaldo: ​ ​"Prima di tutto sta benissimo fisicamente, a livello di reattività ed esplosività sta bene, lui lavora sui particolari. Aldilà di uno, due allenamenti che può aver fatto con il centometrista è uno che cura tantissimo i contatti, rapidità di contatti, tutti i giorni dedica diversi minuti a questo tipo di esercitazione. Quando sta bene riesce a tirarlo fuori in maniera giusta come in questo momento".