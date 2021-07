Nella lunga intervista dia Sportitalia - potete trovarla integralmente scorrendo in basso, dopo l'articolo -, si è parlato anche del suo ruolo di gestore alla. Ecco le parole dell'ex tecnico bianconero."E' cambiato più l'uomo o l'allenatore? Penso che senza rendercene conto, cambiamo continuamente. Impensabile essere l'allenatore o la persona di Empoli. Molto naturale. Ho esigenze quando alleno, la mia esigenza è di trovare una società che mi faccia fare l'allenatore da campo. Se faccio qualcosa di diverso, mi intristisco, mi innervosisco, vado in frustrazione. Non è qualcosa per cui mi sono dedicato 100% in questo lavoro. Con chi ce l'ho? Con nessuno, sono caratteristiche mie. Può essere un limite. Ho ambienti in cui mi esalto, altri in cui sono in difficoltà".