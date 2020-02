Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa le parole di Buffon ed ha parlato anche del suo futuro: "Conoscendo i rapporti che Gigi ha con tutti i dirigenti della Juve penso che dipenda dalla sua decisione. I rapporti sono buoni, sta bene, ha entusiasmo, fa prestazioni e si allena con continuità, penso dipenda solo da come si sentirà lui tra un paio di mesi". Qualche giorno fa Gigi aveva dichiarato che tra marzo e aprile prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. Il portiere bianconero potrebbe continuare ancora per una stagione.