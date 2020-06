Durante l'intervista concessa a Sky Sport, Maurizioha raccontato anche dei problemi di preparazione: "Stai fermo 70 giorni e devi reimpostare la. Lavorando per tanti giorni in maniera pesante la brillantezza non può essere massimale. Il problema della tenuta, delle accelerazioni... possono venire fuori in momenti come questi. Non è una preparazione normale: nessuno sapeva come muoversi, non c'erano precedenti. Ti ritrovi partite importanti senza amichevoli. Tutto molto nuovo e la mancanza d'esperienza lo rendeva difficile. Può darsi che siano stati fatti errori, può darsi che sia normale".