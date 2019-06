di Lorenzo Bettoni

Sarri c'è. Il nuovo allenatore della Juventus è arrivato a Torino alle ore 19.07 pronto ad iniziare la sua nuova avventura in bianconero. La trattativa tra lui, il Chelsea e la Juve è durata qualche settimana, colpa della volontà dei Blues di incassare una buonuscita e quella di stringere per il prossimo allenatore che ancora non è stato ingaggiato. Fali Ramadani, come noto, ha giocato un ruolo cruciale nella trattativa Sarri. Anche grazie a lui i bianconeri sono arrivati ad un accordo con i Blues e con il tecnico toscano che un anno fa aveva portato al Chelsea.



NON SOLO SARRI - Ma i discorsi tra Ramadani e la Juve non si esauriranno con l'arrivo di Sarri a Torino. L'agente ha lavorato e sta lavorando anche sull'affare Chiesa con il quale la Juve ha un accordo da 5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Rocco Commisso ha già dichiarato in più di un'occasione di non voler cedere il suo pupillo, stella della nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio e della sua nuova Fiorentina. Dopo l'Europeo Chiesa parlerà con la società viola ma i bianconeri sperano che il lavoro di Ramadani possa smussare gli angoli di una trattativa comunque complicata.



GLI ALTRI - Ramadani però è anche agente di Kalidou Koulibaly per il quale il City ha offerto 95 milioni di euro. Il centrale del Napoli ha una clausola da 150 milioni di euro e Sarri farebbe carte false per portarlo alla Juve. Ultimo, ma non ultimo, c'è Miralem Pjanic che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club bianconero ma che ha ancora tanti estimatori in giro per l'Europa. C'è sempre l'interesse del Real Madrid con cui Ramadani ha appena chiuso l'affare Jovic. Sarà una lunga estate per la Juve. La prima dell'era Sarri e targata Ramadani.