Miralem Pjanic è stato decisivo nella vittoria di ieri della Juventus contro la Spal all'Allianz Stadium. Non soltanto il gol che ha sbloccato la partita in favore dei bianconeri, con una meravigliosa conclusione da fuori area, ma anche una prestazione complessivamente da grande centrocampista. E Maurizio Sarri lo ha elogiato, a modo suo, in conferenza stampa: "Il suo piede è dovuto alla mamma, non all'allenatore. O al babbo, non so chi abbia il piede migliore tra i due".