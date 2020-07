1









Il mese più difficile per Maurizio Sarri. Come ricorda il Corriere dello Sport, sono state quattro giornate pesantissime quelle trascorse sin dal nuovo inizio del campionato: l'allungo sulla Lazio, ora a -8, e sull'Inter, ora a -11, hanno risanato l'ambiente e tranquillizzato anche l'allenatore. Che ha potuto contare, forse come mai prima di ora, su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.



ADESSO O MAI PIU' - Quattro gare scivolate via, lisce come l'olio contro avversari decisamente alla portata. E adesso? Adesso il Milan. Poi l'Atalanta. Arriverà tra dieci giorni anche la sfida scudetto contro la Lazio. S'inaugura questa sera un altro poker bianconero, però con grado di difficoltà certamente più elevato che ha tutta l'aria di essere un "ultimo sforzo" con il quale i bianconeri possono chiudere i giochi scudetto. Come ha detto Sarri: la mente, ora, fa davvero la differenza. Chi si rilassa è perduto: lo scudetto si gioca in due settimane.