Sarri e il cane Ciro, protagonista assoluto della sua vita e anche delle sue interviste. Sì, perché nel corso della sua carriera l'allenatore della Juventus ha più volte nominato il suo fedele amico a microfoni accesi, per scherzo come oggi ("Napoli-Inter? No, porto fuori il cane") o più seriamente. Ma chi è questo Ciro? E' un randagio di 4 chili circa, trovato fuori dal centro sportivo di Napoli, come confessato dallo stesso Sarri: "Lo adottai tre anni fa, veniva tutti i giorni a Castel Volturno e diventò la mascotte della squadra". Quasi un secondo figlio, con una storia problematica alle spalle, che ha caratterizzato gli ultimi anni, tanto che durante il periodo a Londra per accudirlo aveva preso un dog sitter ed è tornato per lui dall’Inghilterra con un volo privato.