Matuidi a destra, Danilo a sinsitra. Terzini? Più o meno. Adattati: meglio. Il primo soprattutto, centrocampista a tutti gli effetti e basso sulla fascia solo per emergenza. Non è la prima volta che gioca in quel ruolo, nel corso della stagione ha giocato a sinistra per via dei problemi fisici contemporanei di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. A proposito, De Sciglio: quando serve difficilmente si fa trovare disponibile. L'ex terzino del Milan - lui sì, di ruolo. Sia a destra che a sinsitra - è spesso in infermeria e la Juventus sta valutando una sua cessione proprio per i continui infortuni che lo rendono spesso indisponibili.



EMERGENZA - Via De Sciglio, dentro qualche esterno basso. Per forza, perché sulle fasce la coperta è sempre troppo corta: per informazioni chiedere a Juan Cuadrado, che quest'anno ha dovuto fare gli straordinari sulla fascia destra giocando anche lui fuori ruolo. Insomma, quelle fasce stanno diventando un problema per Sarri, che nella conferenza di oggi, alla vigilia del derby col Torino, ha girato un po' intorno sull'argomento lanciando però un messaggio alla società: "Danilo è un esterno di ruolo, destro e a sinistra ha difficoltà. Matuidi è mancino ma non è difensore di ruolo. Partendo da questi presupposti, bisogna ringraziarli per disponibilità e prestazione". Come a dire: loro hanno fatto un sacrificio, ma ora servono giocatori adatti per quelle posizioni. ALEX SANDRO KO - A settembre, probabilmente. Quando rientrerà Luca Pellegrini dal prestito al Cagliari e si valuterà una sua permanenza in bianconero, andando però anche sul mercato a cercare altri acquisti di ruolo. "Siamo sereni e fiduciosi di recuperare Alex Sandro", ha detto Sarri. Sicuramente non per il derby di sabato, ma l'allenatore spera di averlo in gruppo già dalla prossima settimana. Il brasiliano è un'altra pedina fondamentale per l'out di sinistra: se si fa male diventa un problema, come sta succedendo in questi giorni. Sarri ha bisogno di terzini e manda segnali al club, la dirigenza recepisce e lavora sul mercato.



LA CONTA - Eppure qualche segnale si poteva intravedere già a inizio stagione, quando i terzini di ruolo erano solo tre: Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra e De Sciglio che poteva giocare sia su una fascia che sull'altra. Troppo pochi, considerando che Cuadrado era visto come un esterno alto e Chiellini - che avrebbe potuto giocare anche da esterno sinistro - se non si fosse infortunato sarebbe stato l'altro centrale titolare insieme a Bonucci. Sul mercato bisogna intervenire il prima possibile ma forse bisognava farlo già in estate, quando Sarri aveva tre terzini e qualche centrocampista adattato. Come oggi.