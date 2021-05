Il Tottenham, messosi definitivamente alle spalle Jose Mourinho (in procinto di approdare alla Roma) sta vagliando diversi profili per il ruolo di nuovo allenatore per la prossima stagione. Come riporta Football Insider, sono tre i nomi sul piatto della dirigenza degli Spurs. Il primo è Maurizio Sarri, a libro paga ancora della Juventus dopo la stagione 2019-2020 e il successivo addio. Oltre a Sarri, che sembrava destinato proprio ai giallorossi ma è stato "bruciato" da Mourinho, il Tottenham sta valutando Scott Parker, appena retrocesso col Fulham, e Brendan Rodgers che sta facendo bene col Leicester.