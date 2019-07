Maurizio Sarri è già alla Continassa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico bianconero si recherà oggi al centro di allenamento adiacente alla sede del club per continuare ad impostare il lavoro di preparazione assieme al suo staff. Mercoledì i bianconeri si ritroveranno alla Continassa dove inizierà la preparazione fisica per la prossima stagione. Assieme a Sarri il vice Giovanni Martusciello e il resto dello staff composto da Marco Ianni, Davide Renzato, Davide Losi, Massimo Nenci e Gianni Picchioni. Oltre a loro, faranno parte dello staff di Sarri anche uomini 'del club' come Claudio Filippi e Andrea Pertusio.