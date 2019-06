Your browser does not support iframes.

L’ufficialità dell’arrivo di Maurizio Sarri alla Juve è il classico evento che travalica il confine calcistico per assurgere a tema pop, su cui tutti si sentono in diritto di dire la propria. Così subito dopo la notizia i social network si sono riempiti di “meme” riguardanti il tecnico toscano: li pubblicano i tifosi juventini (delusi e non), quelli avversari che deridono la lunga illusione Guardiola, e soprattutto quelli del Napoli che gridano legittimamente al tradimento da parte del loro ex allenatore (ma qui non ne troverete… si è andati sul pesante). Tanti punti di osservazione per una sola, grande novità del nostro campionato.