Era il 16 luglio - una mezza vita calcistica fa, in questo calcio post-Covid - e all'indomani del pareggio per 3-3 col Sassuolo abbiamo lanciato un sondaggio in cui vi chiedevamo se foste a favore o meno della conferma di Sarri la prossima stagione. Un quesito che ha diviso nettamente le vostre opinioni: il 50,4% di voi ha votato per la conferma, mentre il 49,6% si è dichiarato contrario.



E ADESSO? - Certo, chissà cosa avreste risposto se questo sondaggio ve l'avessimo lanciato dopo la sconfitta subita in rimonta dall'Udinese. Se dopo il pari col Sassuolo le crepe della Juventus erano venute chiaramente a galla, dopo l'intermezzo del successo con la Lazio si è ripiombati nello sconforto col ko della Dacia Arena. Il blackout dopo essere passati in vantaggio, la poca concentrazione nel gestire la gara, lo squilibrio difensivo... nulla che sembri incoraggiare, almeno nell'immediato, un aumento delle quotazioni dell'allenatore toscano. Cosa pensate di Sarri oggi, alla vigilia di una delle possibili "sfide scudetto" (domani sera contro la Sampdoria) dal sapore più amaro di sempre?