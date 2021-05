"Pirlo? Dicevo che andava confermato anche quando perdeva, figuriamoci adesso. Purtroppo gli juventini sono attaccati al risultato, l'alibi dei barbieri. La Juventus ha lasciato il suo calciatore migliore in panchina ed ha vinto facilmente a Bologna. L'errore della Juventus è stato quello di mandare via Sarri per prendere un debuttante. Sarri? La Juventus pagherà la penale, parecchi mi dicono che Pioli non è sicuro al Milan e potrebbe andare lì, ma c'è anche l'Inghilterra". Così Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Amore Campania, riaccendendo i riflettori sul presente e futuro di Sarri.