La prossima estate sarà quella del ritorno di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Su qualche panchina ancora è un mistero, ma diversi club si stanno muovendo, chi concretamente chi attraverso semplici sondaggi. Stando a quanto riporta il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe sondato entrambi gli ex tecnici della Juventus, per conoscere la loro disponibilità. Sia per Allegri che per Sarri – si legge – ci sarebbero ben poche chance, sia per la loro voglia di ambire ad una grande piazza ma soprattutto per i loro ingaggi fuori portata.