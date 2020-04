1









La panchina di Maurizio Sarri sembra salda anche per l’anno prossimo, anche se deve dare dimostrazione che la fluidità di gioco mostrata contro l’Inter, prima dello stop a causa del coronavirus, non sia stata figlia di un singolo exploit ma sia la base per il futuro della squadra. Nonostante questo, c’è chi in Francia vede la Juve interessata ad altri allenatori. Secondo quanto riporta Le10Sport, il club bianconero cercherà di convincere Zidane a lasciare il Real Madrid per venire a Torino, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo, con cui vinse tutto tra il 2016 e il 2018.