Maurizio Sarri analizza la vittoria sul Parma a Juventus Tv: "Abbiamo fatto una partita un pò pi sporca rispetto alle ultime uscite con la responsabilità di non averla chiusa. A iniziare dalla fine del primo tempo. Non chiudendola contro una squadra fisica e in buone condizioni soffri. Abbiamo dato la sensazione di esserne più capaci in questo momento".



ATTACCO - "Stiamo parlando di giocatori di livello straordinario. Rientra nella loro straordinarietà abituarci a questo tipo di gol che abbiamo la fortuna di avere spesso, in altri stadi li vedono più raramente. Era una partita che volevo chiudere, per questo ho messo Higuain. Sapevo che la parte finale della partita poteva essere di sofferenza. Abbiamo provato anche a farli giocare tutti e tre come stiamo facendo ultimamente spesso, cosa che cercheremo di fare in futuro ovviamente nei limiti dell'equilibrio".



MESSAGGIO - "Era quello, dobbiamo chiuderla velocemente. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci siamo andati vicini anche con Danilo, poi era chiaro che i 5 minuti finali sarebbero stati questi".



DE LIGT - "E' forte, molto forte. Sta crescendo nonostante l'età e nonostante l'inserimento in un mondo, in un calcio e in una mentalità diversa, mi sembra stia crescendo piuttosto velocemente".



CRESCITA - "Adesso abbiamo una gestione del possesso nettamente diversa e nettamente superiore. Non a caso siamo la squadra con più possesso e più supremazia territoriale nel campionato italiano. Anche stasera i dati sulla supremazia parlano di 74-26, giochiamo 3/4 della partita nella metà campo avversaria. Ci dobbiamo abituare. Se nel finale avessimo avuto la forza di andare nella metà campo avversaria e palleggiare lì la sofferenza sarebbe stata molto minore".