Nel corso della conferenza stampa prepartita Maurizio Sarri ha parlato anche di Paulo Dybala: ​"Ci parlo tutti i giorni, mi rimane simpatico, ci parlo tutti i giorni. Non c'è bisogno di parlare di cosa è avvenuto perché ho parlato con il mio staff e il giocatore ha detto solo 'Perché mi togliete?'. Non mi pare nulla di particolare. Oggi ci ho parlato come ci parlo quasi tutti i giorni ma soprattutto per sentire come si sente. Noi abbiamo attaccanti forti e gli attaccanti forti devono essere una risorsa, non un problema o una polemica. Io li vivo come una grande risorsa".