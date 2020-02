Maurizio Sarri parla adopo la vittoria sulla Fiorentina: "Abbiamo tanti giocatori offensivi di livello straordinario e quindi le soluzioni sono tante, non è semplice perché per caratteristiche non è facile metterli insieme. Douglas è in un momento in cui si sta allenando con continuità, ho preferito dare ampiezza al gioco offensivo. Quando faccio la formazione vado a dormire un pò così...lasciare in panchina Dybala è una bestemmia ma con tutti questi giocatori offensivi non è semplice"Ritmo e intensità non ci mancano in assoluto. Abbiamo momenti in cui li abbiamo e momenti in cui perdiamo improvvisamente queste caratteristiche. L'obiettivo è averlo con più continuità possibile, ci stiamo lavorando"."Cristiano continua a segnare e ripetizione e per lui è importante, lo tiene in grande condizione mentale. Sta facendo tutta la differenza che ci aspettiamo da lui. Anche gli attaccanti stanno facendo bene, la scelta di oggi (su Dybala) era per motivi tattici anche Rabiot sta facendo bene e il pubblico se ne sta accorgendo"."Abbiamo deciso di andare a prendere palla alta con Pjanic e usare anche i difensori centrali"."E' un giocatore importantissimo, ha qualità particolari, è un giocatore che salta l'uomo con grande facilità tecnica, ha avuto infortuni che l'hanno fermato ripetutamente, in partite come in quella di oggi può diventare un giocatore importante"."La matematica non è un'opinione ma si può manipolare, se hai un attaccante che fa 22 gol in metà stagione per i centrocampisti segnare diventa problematico. Abbiamo perso Khedira per infortunio che è l'unico giocatore che in carriera ha segnato 6-7 gol all'anno. Rabiot e Bentancur hanno sempre segnato poco ma possono migliorare in questo senso".

