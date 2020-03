Maurizio Sarri ha commentato così la vittoria della Juve sull'Inter:



DYBALA - "Secondo me era importantissimo giocarsi la carta Dybala nel corso della partita. Lo stavo mettendo un minuto prima che segnassimo, poi l'ho messo lo stesso perché pensavo fosse il momento giusto per chiuderla".



SCUDETTO - "La vittoria è sicuramente importante, ma in questo momento mancano ancora 12 partite da giocare e il percorso è ancora lungo. La Juve vista oggi si è avvicinata molto a quello che voglio vedere io e mi è piaciuta molto anche fra il primo e il secondo gol".



CENTROCAMPO - "Venivamo da una partita in cui la sensazione era di mancanza di energie nervose e una squadra che si era un po' appiattita. Abbiamo scelto giocatori che ci davano in allenamento un livello energetico e di tensione mentale molto alto, ma sono scelte del momento e fra 15 giorni può cambiare".



RAMSEY - "Sostiene che ha bisogno di vedere più campo davanti a sé. Però c'è da dire che rispetto a quando faceva il trequartista puro ha una condizione psico-fisica diversa. Io dico che è vero che in questo momento giocando più indietro sta facendo bene".



DE SCIGLIO - "L'errore? Va scusato perché è entrato senza neanche fare un secondo di riscaldamento e lo capisco".



POCHE PALLE GOL - "L'aspetto più positivo della gara di oggi è aver concesso poche palle gol a una squadra forte come l'Inter".



CORONAVIRUS - "Se c'è una categoria di persone che mi fa paura sono i tuttologi. Io faccio l'allenatore e la mia conoscenza è troppo limitata per avere un'idea precisa su cosa sia giusto fare. L'unica cosa che mi sono domandato oggi è se sia giusto togliere due ore di divertimento e svago alle persone chiuse in casa. La sensazione della paura quando giochi non ce l'hai, ma quanto sia grande questo rischio per noi non lo so".