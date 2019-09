L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione della Juve contro il Verona sottolineando due errori di Sarri: "L'inserimento del fantasma di Khedira per Ramsey stanco: perché non Can? E togliendo Dybala a quasi 20’ dalla fine, quando si comincia a «ballare» pericolosamente. Da quel momento c’è soltanto il Verona che aveva già preso il sopravvento: nessuno riesce più a collegare una squadra spaccata in due, quello che l’argentino stava facendo pur con qualche limite, quasi cercasse l’approvazione".