Due anni fa il gol di Koulibaly allo Stadium riapriva le sorti di un campionato, il cui esito finale si dipinse ancora una volta a tinte bianconere. Sarri sedeva sulla panchina del Napoli, in pochi, forse nessuno si sarebbe immaginato di vederlo seduto sulla panchina dei rivali per la lotta Scudetto, la Juventus, ancor di più dopo il gesto che caratterizzò l’atmosfera di quella partita. Il 22 aprile 2018, il tecnico toscano rivolse il dito medio ad alcuni tifosi bianconeri dal pullman della squadra, precisando poi che i destinatari erano: “Un gruppo di persone che ha sputato contro il nostro pullman e ci ha insultati in quanto napoletani”. Lo stesso Sarri fece retromarcia sul caso all’inizio della sua avventura in bianconero: “Fu un mio errore, un eccesso di reazione nei confronti di 15-20 stupidi, non nei confronti dei tifosi della Juventus. Dovevo non reagire, ma quelli non li ritengo tifosi juventini”.