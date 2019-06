Maurizio Sarri è atteso domani a Torino. Lo riporta Tuttosport, spiegando che il nuovo allenatore della Juventus - ufficializzato ieri - sbrigherà le ultime formalità di rito e poi sarà pronto per un primo sopralluogo al centro sportivo della Continassa. Lì si parlerà della tournée in Cina da svolgere in estate, anche se nei prossimi giorni l'ex tecnico del Chelsea dovrà scegliere la nuova abitazione. La presentazione ufficiale non ha ancora una data ufficiale, ma dovrebbe comunque avvenire a metà settimana.