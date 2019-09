Maurizio Sarri a parlato ai microfoni di Juventus TV dopo il pareggio dei bianconeri in casa della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: "Non è stata una partita di alto livello dal punto di vista tecnico, e la situazione si è complicata con i i cambi utilizzati per sostituire gli infortunati. Avere dei giocatori freschi nel finale sarebbe stato importante. Sono consapevole che una squadra con meno carattere perderebbe una partita del genere. Dobbiamo crescere molto dal punto di vista qualitativo, tattico e atletico. C'era stato un calo fisico anche nelle prime due partite, ma del resto quest'estate abbiamo avuto diversi giocatori in Coppa America, altri in infermeria e altri ancora che non giocavano da un po' e ci vuole tempo per portarli ad avere il ritmo partita. Pjanic e Douglas Costa disponibili per Madrid? Per Miralem potrebbe essere un problema minore, vedremo domattina".