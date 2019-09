Repubblica parla di una Juve esagerata. Dopo la presentazione della lista Champions che ha visto tra gli esclusi eccellenti nomi del calibro di Mario Mandzukic ed Emre Can, Maurizio Sarri dovrà essere bravo a gestire una rosa esuberante e smisurata. Si tratta di una novità per un tecnico da sempre abituato a contare su pochi giocatori fidati mentre i successi della sua Juve invece dovranno passare dal turnover. Il valore della rosa bianconera è stato calcolato in 865 milioni di euro. Il Napoli si ferma a 625 contro i 536 dell’Inter. Primissima in Italia, la Juve cede il passo a Barcellona e Real Madrid. Un aspetto negativo da sottolineare per ciò che concerne la questione esuberi è il costo degli ingaggi: si tratta di 24 milioni di euro lordi, valore pari all’intero monte ingaggi del Parma.