Come raccontato da SportMediaset, Maurizio Sarri sembra ora il nome in pole per il futuro della panchina della Lazio. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con la Juve e attende di sapere se verrà liberato senza bisogno della clausola da 2.5 milioni di euro in scadenza a fine mese. Il problema però è anche un altro: resta una grande distanza tra l'offerta biancoceleste e la richiesta di Maurizio Sarri. Al quale Lotito ha offerto 3 milioni di euro, mentre l'ex Napoli vorrebbe almeno 5. Difficilmente si potrà andare avanti con questa fase di stallo così netta. Italiano e Mihajlovic sono le alternative.